Роспотребнадзор забраковал более полтонны воронежского хлеба

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Роспортебнадзора при проверке выявили санитарные нарушения на 102 предприятиях, которые занимаются производством хлебобулочных и кондитерских изделий в Воронежской области. Всего было проинспектировано 393 организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления в среду, 10 ноября.

В итоге было забраковано 519 кг в 68 партиях. Изделия были либо с истекшим сроком годности, либо без маркировки и документов о безопасности.

По заключению санврачей, продукцию неправильно хранили, в помещениях не была установлена нужная температура воздуха. Также в некоторых случаях потребителей вводили в заблуждение, не предоставляя им по правилам полную и достоверную информацию. Кроме того, у ряда производителей не было документов о безопасности изделий. Возникли вопросы у инспекторов Роспотребнадзора и к техническому состоянию помещений, где пекли хлеб. В некоторых не провели ремонт, неправильно мыли и дезинфицировали инвентарь.

В то же время большая часть взятых проб продукции прошла отбор по нормативам. Из 3704 образцов лишь два не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – уровню содержания плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и других.

В итоге ведомство выписало 106 штрафов. Их общая сумма составил 1,27 млн рублей.