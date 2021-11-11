Еще 26 жителей Воронежской области умерли от коронавируса

На этот раз по самой страшной причине опустело гораздо меньше ковидных коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром в четверг, 11 ноября, от коронавируса умерли еще 26 жителей Воронежской области. По сравнению с данными на начало дня 10 ноября, когда ковид свел в могилу 70 человек, цифры не такие пугающие. Однако стабильно ли снижение числа смертей? До этого не раз было, что падение на следующий день сменялось пугающим взлетом этого самого страшного показателя статистики. Будем надеяться, что на этот раз так не будет.

Всего коронавирус уже унес в могилу 7 874 жителя Воронежской области. Власти рекомендуют людям 65 лет и старше, находящимся в особой группе риска, соблюдать самоизоляцию и выходить из дома только по крайней необходимости. Работодателям пожилых людей и сотрудников с хроническими заболеваниями рекомендовали перевести их на «дистант».