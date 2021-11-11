В Воронежской области немного снизилось число зараженных коронавирусом: 777 за сутки

Тестов, подтверждающих коронавирус, прибавилось чуть меньше, чем на утро 10 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Понемногу снижается число заражений коронавирусом за сутки в Воронежской области. Если на утро среды, 10 ноября, их было 784, то на начало четверга, 11 ноября, заболевших прибавилось 777. Всего же за время пандемии заразились уже 162 980 жителей Воронежской области.

Что же касается положения дел с заболевшими за сутки, то наш регион замыкает семерку худших. Первая тройка, само собой, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом месте Самарская область – 1791 заразившийся, на пятом Крым – 819. Совсем немного опережает наш регион Нижегородская область – 783 заболевших.

Напомним, 10 ноября стало известно о двух новых очагах коронавируса в Воронеже – противотуберкулезном диспансере и доме-интернате для престарелых.