Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 12:24

Воронежская область упала почти на самое дно с всего 46 выздоровевшими от коронавируса за сутки

По этому показателю она находится лишь на 78 месте среди 85 регионов России
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Судя по статистике, эффективность лечения от коронавируса в нашей области резко упала.

Судя по статистике, эффективность лечения от коронавируса в нашей области резко упала.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Резко ухудшилась ситуация с выздоровевшими от коронавируса. Падение по сравнению с предыдущими сутками оказалось шокирующим. Если на утро 10 ноября от ковида избавился 141 житель Воронежской области, то на начало дня четверга, 11 ноября, вылечились всего 46. Всего выздоровели с момента начала пандемии 120 545 наших земляков.

Среди регионов России наш, недавно бывший в середине списка, сразу упал на 78 место из 85 возможных. У всех соседних областей дела с выздоровевшими за сутки значительно лучше: у Липецкой – 492 (15 место), у Белгородской 314 (30-е), у Тамбовской – 303 (32-е), у Курской – 213 (43-е). Гораздо ближе к нашему региону аутсайдеры по этому показателю. Тройка худших: Камчатка – 24 выздоровевших, Алтай – 15 и Ненецкий автономный округ – 6. Но там и плотность населения не сравнима с нашей.