Воронежская область упала почти на самое дно с всего 46 выздоровевшими от коронавируса за сутки

Судя по статистике, эффективность лечения от коронавируса в нашей области резко упала. Фото: Артем КИЛЬКИН

Резко ухудшилась ситуация с выздоровевшими от коронавируса. Падение по сравнению с предыдущими сутками оказалось шокирующим. Если на утро 10 ноября от ковида избавился 141 житель Воронежской области, то на начало дня четверга, 11 ноября, вылечились всего 46. Всего выздоровели с момента начала пандемии 120 545 наших земляков.

Среди регионов России наш, недавно бывший в середине списка, сразу упал на 78 место из 85 возможных. У всех соседних областей дела с выздоровевшими за сутки значительно лучше: у Липецкой – 492 (15 место), у Белгородской 314 (30-е), у Тамбовской – 303 (32-е), у Курской – 213 (43-е). Гораздо ближе к нашему региону аутсайдеры по этому показателю. Тройка худших: Камчатка – 24 выздоровевших, Алтай – 15 и Ненецкий автономный округ – 6. Но там и плотность населения не сравнима с нашей.