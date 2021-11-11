Доверчивый воронежец перевел мошенникам свыше 700 тысяч рублей, пытаясь защитить средства

Следуя указаниям мошенника, воронежец оформил потребительский кредит. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пообщавшись с лжепредставителем службы безопасности банка, 62-летний житель Воронежа вчера обратился в полицию.

Потерпевший пояснил, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что банковская организация зафиксировала попытку оформления потребительского кредита на имя заявителя.

Аферист предложил защитить денежные средства и произвести для этого ряд дистанционных операций. Следуя указаниям мошенника, воронежец оформил потребительский кредит, после чего перевел зачисленные денежные средства на указанные ему якобы безопасные банковские реквизиты. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 725 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Отметим, что за минувшие сутки от действий мошенников пострадали шесть жителей нашего региона, а общий ущерб составил более 1,2 миллиона рублей.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не принимать поспешных решений по указаниям неизвестных лиц, а также прерывать дистанционное общение с телефонными операторами, представляющимися сотрудниками финансовых учреждений и самостоятельно перезванивать в банковскую организацию для уточнения полученной информации.

О совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.