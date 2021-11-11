Воронеж попал в рейтинг городов со самыми снежными зимами

Зимы в Воронеже сейчас малоснежные, что и подтверждает рейтинг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики Яндекс.Погоды изучили данные метеонаблюдений за десять лет, и определили, в каких городах-миллионниках самые снежные зимы. Оказалось, что сильнее снегопадов, чем в городе суровых мужиков Челябинске, нет нигде. За сезон в среднем выпадает 181 сантиметр снега. На втором месте – Пермь (143 см), на третьем – Нижний Новгород (126 см). Воронеж же в рейтинге – четвертый с конца (97 см). Если вспомнить, какой у нас была прошлая зима, когда люди больше скользили, чем шли, такому результату удивляться нечего.

Ниже Воронежа в рейтинге только три города – Санкт-Петербург (86), Волгоград (66) и Ростов-на-Дону (46). Однако город-герой на Волге, несмотря на низкие средние цифры, может похвастать самым снежным днем за десятилетие в России. 11 декабря 2013 года в Волгограде его выпало аж 31 сантиметр.

Также аналитики понаблюдали, когда в крупных городах России впервые выпадает снег. В лидерах здесь Челябинск, Екатеринбург, Омск и Красноярск. Жители этих городов первый снег видят на своих улицах уже во второй половине сентября. Позже всего, в ноябре, он выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону. Воронеж – где-то в золотой середине, хотя, судя по погоде последних лет, ближе к городам, где снега приходится ждать долго.

Напомним, по прогнозам синоптиков. в 2021 году в Воронеже снег покроет землю 15 ноября. Впрочем, скорее всего, пролежит он недолго.