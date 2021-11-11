В Воронеже сын зарезал отца за оскорбление его жены

Сотрудники Следственного комитета работают на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вечером 9 ноября жуткая семейная драма разыгралась в общежитии на улице 20-летия Октября. По данным следствия, 70-летний мужчина, будучи пьяным, оскорбил жену своего 34-летнего сына. Его отпрыск так обиделся на слова отца, что схватил кухонный нож и ударил родителя в грудь. Жена и мать мужчины, поднявшего руку на отца, вызвали скорую и полицию. Врачи уже ничем не смогли помочь: ранение оказалось смертельным.

Убийство случилось в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Наши сотрудники во взаимодействии с полицейскими задержали сына, подозреваемого в убийстве отца. На допросе он признал свою вину, подтвердив свои показания в ходе следственного эксперимента на месте преступления. В суд направили ходатайство об аресте задержанного мужчины, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

- Следователи СК провели осмотр места происшествия. По изъятым на месте преступления объектам и предметам, в том числе ножу, которым было совершено убийство, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашивают свидетелей, – добавил и.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального управления СК России Олег Линчик.