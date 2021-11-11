Воронежцы завоевали пять медалей на первенстве мира по универсальному бою

Воронежские спортсмены помогли сборной России занять первое место в командном зачете. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В поселке Сукко Краснодарского края финишировало первенство мира по универсальному бою. В активе воронежских спортсменов пять наград.

Турниры по универсальному бою состоят из двух частей. Сначала спортсмены проходят полосу препятствий, на которой в зависимости от возраста и уровня соревнований преодолевают от семи до десяти этапов (бревно, забор и т.д.). Причем, если один из соперников показал время на 50 процентов лучше, чем другой, то ему сразу же присуждается победа - без проведения поединка. Если же время меньше, то спортсмены встречаются в ринге.

В этот раз Степану Северцеву, одержавшему победу среди спортсменов 14-15 лет в весовой категории свыше 70 кг, пришлось отработать «по полной» программе - в каждом раунде соревнований он проходил полосу препятствий, а потом еще и бился с соперником. Он выступал в дисциплине «лайт», в которой спортсмены, работают в поединке без ударной техники, показывая только борцовскую. В первом раунде турнира Северцев одолел египетского спортсмена Хусейна Селми, во втором россиянина Салима Семенова, в полуфинале Степан был сильнее Дмитрия Чернышова и в финале одолел еще одного российского бойца Виктора Язева.

Еще трое воронежцев стали призерами первенства мира. Дарья Ошевнева завоевала две медали среди спортсменов не старше 15 лет. В весовой категории до 55 кг в дисциплине «лайт» она заняла второе место, пропустив вперед Елизавету Рыбалкину, а в дисциплине «классика», где спортсмены в поединке показывают как борцовскую, так и ударную технику, стала третьей. В полуфинале сильнее нашей спортсменки оказалась другая россиянка Анна Бедрий.

В этой же дисциплине в весе до 55 кг второе место занял Артем Князев. В финале он не смог одолеть Муртазу Камготова. А еще одну серебряную медаль завоевал Осман Гасанов. В решающем раунде он проиграл Александру Миносьяну.

- Со дня основания федерации универсального боя Воронежской области впервые наши спортсмены показали такой результат в юношеском возрасте, - отметил главный тренер региональной сборной Владимир Кабаков. - Своими медалями наши спортсмены помогли сборной России занять первое место в командном зачете.