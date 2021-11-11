В Воронежской области резко снизилось количество прививок от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки прививки от ковида получили на 5,7 тысяч человек меньше, чем на утро 10 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе дали статистику за сутки по количеству новых привитых от коронавируса жителей Воронежской области. На утро четверга, 11 ноября, врачи сделали 14 565 инъекций (6 056 человек получили первый укол, 8 509 – второй). Это гораздо меньше, чем сутками ранее. Тогда их было 20 271.

Всего привитых от коронавируса жителей Воронежской области стало 1 016 554, при этом два укола, после которых уже должен сформироваться иммунитет от «ковида», сделали 876 079.

Стабильно примерно на две тысячи каждые сутки увеличивается число наших земляков, прошедших ревакцинацию. К утру 10 ноября их было 102 173, к началу дня 11 ноября стало 104 201.