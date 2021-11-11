Под Воронежем столкнулись два грузовика

Водитель «Скании» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ-552900. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера в 9:20 в Нижнедевицком районе на 174-м километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» 45-летний житель Курской области, управляя грузовым автомобилем «Скания», двигался со стороны Воронежа в направлении Курска.

Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ-552900 под управлением 26-летнего жителя Белгородской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.