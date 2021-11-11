В ДТП в Воронежской области «Рено-Дастер» насмерть сбил пенсионерку

Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера в 19:30 в Борисоглебске у дома № 77 по улице 217-й Стрелковой Дивизии 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено-Дастер», наехал на 65-летнюю местную жительницу.

Женщина перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.