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Происшествия11 ноября 2021 10:04

В ДТП в Воронежской области «Рено-Дастер» насмерть сбил пенсионерку

Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода
Алексей СЕРГУНИН
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Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера в 19:30 в Борисоглебске у дома № 77 по улице 217-й Стрелковой Дивизии 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено-Дастер», наехал на 65-летнюю местную жительницу.

Женщина перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.