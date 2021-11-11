В Воронежской области осудили мужчину, устроившего шоппинг с чужой банковской картой

Мужчина обнаружил карту в доме своего знакомого, взял ее и отправился за покупками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба Аннинского районного суда, местный житель наказан условным сроком на два года за то, что воспользовался чужой банковской картой.

Мужчина обнаружил ее в доме своего знакомого, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ее и отправился за покупками.

Он посетил девять магазинов, потратив в общей сложности 5 650 рублей 94 копейки.

В результате на решение суда заменить наказание на условный срок повлияли два факта. Во-первых, он явился с повинной. Во-вторых, полностью компенсировал причиненный товарищу ущерб.