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Происшествия11 ноября 2021 9:41

В Воронежской области осудили мужчину, устроившего шоппинг с чужой банковской картой

Находясь в нетрезвом состоянии, он прогулялся по девяти магазинам на общую сумму свыше пяти тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Мужчина обнаружил карту в доме своего знакомого, взял ее и отправился за покупками.

Мужчина обнаружил карту в доме своего знакомого, взял ее и отправился за покупками.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба Аннинского районного суда, местный житель наказан условным сроком на два года за то, что воспользовался чужой банковской картой.

Мужчина обнаружил ее в доме своего знакомого, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ее и отправился за покупками.

Он посетил девять магазинов, потратив в общей сложности 5 650 рублей 94 копейки.

В результате на решение суда заменить наказание на условный срок повлияли два факта. Во-первых, он явился с повинной. Во-вторых, полностью компенсировал причиненный товарищу ущерб.