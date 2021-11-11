Воронежский каратист стал 3-кратным чемпионом мира

Никита Коротких, Алина Заболотняя и Александр Давыгора. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Седьмой чемпионат и первенство мира по ашихара-каратэ проходили в Бухаресте. В них принимали участие более 200 спортсменов из 10 стран.

Воронежец Никита Коротких, выступавший в весовой категории свыше 90 килограммов, в третий раз в карьере завоевал золотую медаль на самом престижном турнире на планете.

Впервые он стал чемпионом мира в 2011-м году, во второй раз сделал это в 2013-м, когда к тому же получил приз лучшему бойцу турнира. И в этот раз в румынской столице к золотой медали Никита добавил звание лучшего бойца турнира.

На пути к победе в Бухаресте Коротких провел два поединка. В первом он со счетом 4:0 победил хозяина соревнований. С таким же результатом в пользу нашего бойца завершился и полуфинальный бой с чешским атлетом. А вот финального боя у Коротких не было. Соперник получил травму и не смог побороться за золото. Таким образом, Никита стал трехкратным чемпионом мира.

- Сложно было в моральном плане, - признался после выступления наш земляк. - Физически я был уверен, потому что была очень мощная подготовка. Но все получилось хорошо.

На минувших соревнованиях на пьедестал почета поднялись двое воспитанников Никиты Короотких. Алина Заболотняя и Александр Давыгора стали серебряными призерами в своих весовых категориях.

- Мы гордимся спортсменами! - не скрывал своего удовлетворения президент федерации Ашихара-каратэ Воронежской области Дмитрий Хрепко. – Результат превзошел самые лучшие ожидания.