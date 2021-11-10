В Воронежской области 476 младенцев заболели коронавирусом за время пандемии

Дети в 2021 году болеют гораздо опаснее, чем раньше. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили данные о заболеваниях коронавирусом детей за все время пандемии (по состоянию на 8 ноября).

За это время заразились «ковидом» 476 младенцев, которым не исполнилось и года. Чем старше дети, тем больше среди них заболевших. У малышей от года до шести лет зафиксированы 4213 случаев COVID-19, у ребят от 7 до 14 лет – уже 6318. У подростков от 15 до 17 лет было 3220 случаев заболеваний «ковидом». С 1 сентября зарегистрировали 4674 случая заражения COVID-19 среди воронежских учащихся.

Для сравнения: взрослые среднего возраста все же заболевают намного чаще. Среди жителей Воронежской области от 30 до 49 лет 53,8 тысяч случаев заражений COVID-19, у возрастной категории от 50 до 64 лет – 44,5 тысяч случаев.

Отметим, однако, что осенью 2021 года заболевания коронавирусом детьми переносятся гораздо тяжелее, чем в 2020-м. В течение 7-10 дней держится температура от 38,5 до 39,5 градусов, больше стало тяжелых случаев. 20 октября стало известно о шести умерших от «ковида» детях в возрасте от восьми месяцев до 16 лет.