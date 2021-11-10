Крупный воронежский бизнесмен Хамин заявил губернатору о проблемах прохода в ТЦ по QR-кодам

Бизнесмены надеются Новый год встретить без QR-кодов в торговых центрах. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Владелец ТРЦ «Град» и «Московский проспект» Евгений Хамин в своем телеграм-канале опубликовал обращение к губернатору Воронежской области Александру Гусеву. В нем он заявил о том, что введение QR-кодов для посещения торговых центров связано с рядом проблем. В частности, образовываются огромные очереди на входах, в которых и речи нет о соблюдении социальной дистанции. Многие посетители выражают недовольство необходимостью публично демонстрировать свои персональные данные.

Также Евгений Хамин высказал мнение, что введение QR-кодов приведет к спросу на поддельные сертификаты, что даст почву для того, чтобы на этом «нагрел руки» криминал. А также напомнил, что в открытых для свободного доступа ТЦ можно открыть крупные пункты вакцинации.

Бизнесмен отметил, что сейчас QR-коды предъявляют не все посетители ТЦ, несмотря на просьбы сотрудников. Требовать их пока не заставляют. И напоследок Хамин привел аргумент: в Москва для прохода в ТЦ QR-коды сейчас не требуют.

Напомним, на заседании оперштаба 4 ноября торговым центрам рекомендовали не открываться, однако никаким документом это требование не регламентировали. В результате с 10 ноября несколько воронежских ТЦ начали работать с пропуском посетителей по QR-кодам.