В воронежском облздраве объяснили снижение числа «ковидных» коек

Медицинские чиновники уверяют, что количество коек решили сократить, после того, как многие из них освободились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном департаменте здравоохранения объяснили решение о снижении числа «ковидных» коек на пике пандемии. Медицинские чиновники заявили, что если в середине октября свободных мест для больных COVID-19 было всего 7,6 процентов, то уже с 4 по 7 ноября их было от 21 до 26%. А в начале этой недели стало уже 27%. В результате число коек с 8416 уменьшили до 7583.

- Число мест для больных ковидом сократили и в профильных учреждениях, и во временно задействованном под лечение зараженных COVID-19 областном геронтологическом центре, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

На данный момент в стационарах Воронежской области находится около 6 тысяч пациентов с «ковидом». На случай, если их число снова резко возрастет, как уверяют медики, количество коек опять смогут оперативно увеличить.