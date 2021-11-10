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Общество10 ноября 2021 18:10

В воронежском облздраве объяснили снижение числа «ковидных» коек

Медики сообщили, что решение приняли после того, как число свободных мест в больницах увеличилось с 7,6 до 27 процентов
Юрий КОЗЛОВ
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Медицинские чиновники уверяют, что количество коек решили сократить, после того, как многие из них освободились.

Медицинские чиновники уверяют, что количество коек решили сократить, после того, как многие из них освободились.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном департаменте здравоохранения объяснили решение о снижении числа «ковидных» коек на пике пандемии. Медицинские чиновники заявили, что если в середине октября свободных мест для больных COVID-19 было всего 7,6 процентов, то уже с 4 по 7 ноября их было от 21 до 26%. А в начале этой недели стало уже 27%. В результате число коек с 8416 уменьшили до 7583.

- Число мест для больных ковидом сократили и в профильных учреждениях, и во временно задействованном под лечение зараженных COVID-19 областном геронтологическом центре, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

На данный момент в стационарах Воронежской области находится около 6 тысяч пациентов с «ковидом». На случай, если их число снова резко возрастет, как уверяют медики, количество коек опять смогут оперативно увеличить.