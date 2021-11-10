Воронежец, захотевший купить багажник, стал жертвой мошенника из Сибири

Мошенника поймали в далекой Кемеровской области. Фото: из архива «КП»

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в апреле 2021 года. За помощью к ним обратился 29-летний воронежец. Мужчина рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже автомобильного багажника и захотел его купить. Позвонил по указанному телефону. Ему ответили: предоплата 15 тысяч рублей, и багажник ваш. Деньги воронежец перевел, но обещанного товара так и не дождался. Да и на звонки «продавец» больше не отвечал.

- Афериста нам помогли поймать коллеги из Кемеровской области. Оказалось, что объявление о продаже багажника разместил 28-летний житель Мариинского района. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Там аферист признал свою вину и заявил, что 15 тысяч уже успел потратить на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). До суда преступник будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.