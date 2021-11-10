В Воронеже мужчина фиктивно прописал восемь иностранцев в однокомнатной квартире

За фиктивную прописку иностранцев 28-летнему воронежцу грозит до трех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

28-летнего воронежца задержали за фиктивную прописку иностранцев. В октябре поставил на регистрационный учет в своей однокомнатной квартире на улице 232 Стрелковой Дивизии восемь граждан соседних стран. На самом деле иностранцы там не появлялись. За эти свои действия мужчине заплатили деньги, которые он потратил на выпивку.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Его вина усугубляется тем, что на фиктивной прописке он был пойман уже не в первый раз. До суда 28-летний воронежец будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.