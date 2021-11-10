Подрядчик ответит за затянувшийся ремонт плитки в центре Воронежа

Плитка на Площади Застава может появиться в течение ближайших семи дней. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали пост об ужасном состоянии пространства для пешеходов у остановки «Площадь Заставы». Там снесли павильон и сломали старый тротуар, а новый так и не сделали. Люди вынуждены ждать автобуса в грязи и без крыши. При том, что скоро начинается зима. В посте приводят пример работ на улице Кирова, где плитку уже давно уложили.

В управе Ленинского района прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- Ремонт на улице Плехановской начался в конце мая. Им занимается одна из воронежских организаций. До участка между улицами Донбасской и 3-го Интернационала работа шла нормально, без нарушения сроков. Но затем все застопорилось. Участок в районе «Площади Застава» должны были сдать еще 15 октября, однако активные работы там начались только на днях. Силами комбината благоустройства Ленинского района поставили там временные деревянные мостки, чтобы люди не стояли в грязи. Пока никаких денег подрядчик не получил. За каждый день просрочки его будут штрафовать на 6 – 7 тысяч рублей. То есть, он уже недополучит больше 150 тысяч рублей. Очень надеемся, что плитку уложат хотя бы к 17 ноября. Рассматриваем вопрос о внесении организации, которая нас так подвела, в «черный список» недобросовестных поставщиков, чтобы она впоследствии не могла работать на госконтрактах.