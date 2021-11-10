В райцентре Воронежской области осудили байкера, укусившего гаишника

В начале ноября Борисоглебский суд наказал 21-летнего парня за применение насилия в отношении полицейского при исполнении.

Инцидент произошел в середине июля. Постовые остановили мотоцикл RACERRC110N. Оказалось, сидевший за рулем байкер был пьян. Пока на него составляли протокол, его пассажир, тоже будучи подшофе, сел за руль и поехал. Когда его остановили, выяснилось, что он вообще лишен прав. Более того, мужчина оказал сопротивление сотруднику ДПС, пытался порвать его форму, а потом укусил его за руку.

Суд назначил воронежцу наказание в виде одного года лишения свободы условно.