В Воронеже в ноябре открылись две вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Несмотря на то, что воронежцы в целом жалуются на потерю работы и снижение зарплат в период пандемии, в ноябре обнаружились несколько достойных вакансий с приличной зарплатой. По данным портала SuperJob, по меньшей мере, есть пять высокооплачиваемых мест.

Программисту «1С» (с высшим образованием и опытом работы от трех лет) работодатель предлагает зарплату от 110 тысяч рублей.

Руководитель отдела продаж с опытом работы от одного года может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей.

На третьем месте рейтинга - торговый представитель с зарплатой от 70 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, личный автомобиль и быть готовым к работе разъездного характера.

Также зарплату от 70 тысяч рублей предлагают помощнику руководителя по бизнес-администрированию и менеджеру по работе с проектами.