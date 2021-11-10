В Воронеже юнец дал в глаз мужчине, нахамившему девушке, и снял с его карты 2000 рублей, пока тот был без сознания

Заступился так заступился. В Советском районе 18-летний парень избил и ограбил мужчину вдвое старше за то, что тот по телефону нахамил девушке.

33-летнего воронежец попал "под раздачу" прямо в собственном подъезде на Южно-Моравской. К нему с разборками подошел молодой парень. После словесного конфликта юнец ударил оппонента в глаз. А когда тот потерял сознание, достал из его кармана телефон и через мобильное приложение перевел на свою банковскую карту 2 000 рублей и ушел.

Парнишка оказался ранее судимым. Теперь ему светит новый срок - до 10 лет заключения за разбой.