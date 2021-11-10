В Воронежской области хозяин огрел гостя гантелей и стулом, а потом резал ножом

Убийство произошло в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 42-летнего жителя Павловского района. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, днем 28 июля 42-летний мужчина у себя дома на улице Советской села Воронцовка Павловского района выпивал с 44-летним знакомым. Произошла ссора. Хозяин избил гостя гантелей и стулом, а потом еще и несколько раз ударил ножом по голове и рукам. Потом, изрядно пьяный, повалился спать. Раненого обнаружили случайно зашедшие в дом односельчане. Они вызвали скорую. 44-летнего мужчину отвезли в больницу, врачи боролись за его жизнь трое суток, но раны оказались слишком тяжелыми, и он умер.

В этом доме рецидивист зверски расправился со своим гостем. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

42-летнего мужчину задержали. Он уже был судим за такое же убийство, а также за хулиганство, грабеж и побои.

- Рецидивиста арестовали. В ходе следствия он от дачи показаний отказался, свою вину не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств, в том числе показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз. Арестованному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, – сообщил руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.