Житель Воронежской области пришел в гости к дочери и ограбил ее мать

В Новой Усмани мужчина пришел в гости к дочери и ограбил ее мать. Инцидент произошел вечером 3 ноября.

К находившейся во дворе 86-летней пенсионерке подошел мужчина и спросил, где сейчас ее дочь. Женщина ответила, что не знает. В ответ гость ударил пожилую женщину в затылок, а после этого снял с упавшей старушки серьги и ушел. Потерпевшая описала приметы нападавшего, сообщив, что ранее видела его в компании дочери.

Подозреваемого задержали, у 51-летнего мужчины, который неоднократно поподал в поле зрения полиции, изъяли похищенные украшения и вернули владелице.

Мужчине грозит за грабеж до семи лет заключения.