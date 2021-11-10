Житель Воронежской област поджег иномарку знакомого за отказ его подвезти

В Новоусманском районе поймали поджигателя авто.

«Митсубиси Галант» сгорел в селе Отрадное в ночь на 7 ноября. 27-летний владелец машины, оценивший ущерб в 200 тысяч рублей, рассказал полицейским о конфликте с односельчанином, который произошел незадолго до инцидента. 35-летний знакомый попросил его довезти его до дома. Автовладелец ему отказал, мотивировав тем, что несколько часов назад он употреблял алкоголь.

Когда подозреваемого задержали, он признался, что затаил обиду. Проходя мимо иномарки знакомого, которая была припаркована около дома, и увидев, что машина открыта, он из мести бросил в салон подожженный кусок материи.

Теперь ему придется ответить за умышленные уничтожение чужого имущества.