В Воронеже по инициативе губернатора открылся второй Центр для первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид

В Воронеже заработал второй Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид. Под эти нужды оборудовали детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №33 (б.Победы, 17б). Воронежцев в новом центре принимают 12 врачей, 16 медсестер и четыре лаборанта, прошедшие обучение по диагностике и лечению коронавируса.

При наличии показаний пациентам проведут первичный осмотр, тест на коронавирус и выдадут направление на КТ легких. Тем, кому поставят диагноз COVID-19, сразу же оформят больничный и выдадут лекарства. Пациентов с тяжелыми формами госпитализируют.

Центр открыли для того, чтобы разгрузить поликлиники, не допуская очередей и длительного ожидания, при этом охватить как можно больше людей в самом начале заболевания, чтобы раньше начать лечение, предотвратив развитие запущенных форм болезни и летальных исходов.

- Забота и сервис - ключевые категории, которые должны быть. Чтобы человек пришел в удобное место и получил там всю необходимую помощь. Открытие второго подобного центра, созданного за пределами медучреждений, говорит о востребованности услуги и умении находить нестандартные решения в непростой ситуации по коронавирусу, - отметил губернатор Александр Гусев. - В последние недели во всех поликлиниках города и области приняты дополнительные меры, чтобы повысить доступность медпомощи для пациентов с ОРВИ и ковидом. Проведено повторное перераспределение врачей и медсестер, привлечены новые сотрудники из других организаций, усовершенствованы технические возможности колл-центров.

Обратиться в новый Центр могут все воронежцы, имеющие высокую температуру, слабость, одышку, боли в груди, а также жители, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в поликлинику.

Центр работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Желательно предварительно записаться на прием - по телефону +7 (950) 754-03-57.

Напомним, ранее подобный центр открылся в Воронежском концертном зале.