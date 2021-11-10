В Воронежском художественном училище открылась выставка работ с крымского пленэра

В Воронежском художественном училище можно посмотреть выставку участников VI Всероссийского конкурса-пленэра «Крымская палитра», проходившего в Судаке в октябре этого года. Творческие работы отобразили красоту и разнообразие природы Восточного Крыма и важные историко-архитектурные объекты: средневековые развалины Генуэзской крепости и татарской мечети.

Свои работы представили студенты из 13 художественных училищ России: Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Москвы, Кемерово, Новосибирска, Пензы, Ростова, Саратова, Симферополя, Чебоксар и Ярославля. Всего в «Крымской палитре» участвовало более 40 студентов и преподавателей.

Анна Крутченко из ВХУ на «Крымской палитре» завоевала третье место в номинации «Пейзаж». Также на выставке можно увидеть работы воронежца Дмитрия Королькова и преподавателя нашего училища Светланы Зиненко, принявшей участие в пленэре в качестве руководителя.

Выставка продлится по 20 ноября.