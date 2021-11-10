В Воронежский театр кукол назначили нового директора

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 10 ноября Воронежский театр кукол назначили нового директора после увольнения Владимира Сафонова, который проработал на этой должности более 20 лет. Согласно приказу департамента культуры Воронежской области возглавит театр Любовь Пристинская.

Любовь Михайловна тоже опытный руководитель. Она работает в сфере культуры 23 года, до нового назначения была директором Платоновского фестиваля (с 2014-го). Имеет в активе Почетную грамоту правительства Воронежской области (2010), Благодарность Министра культуры Российской Федерации (2010), Почетную грамоту департамента культуры (2013) и Почетную грамоту Министерства культуры РФ (2020).

Любовь Михайловна собирается сохранить традиции театра кукол и наследие Валерия Вольховского.