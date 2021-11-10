Медсестра воронежской поликлиники скончалась в коронавирусном отделении

Фото предоставлено коллегами.

В Воронеже умерла 76-летняя медсестра городской поликлиники №10 Наталья Пожидаева. Об этом в редакцию «КП-Воронеж» сообщили ее коллеги.

- Вчера, в 22.30, в больнице «Электроника» умерла наша медсестра. Наталья Федоровна проходила лечение в коронавирусном отделении, лежала в реанимации, - продолжают знакомые. - В 20 лет она пришла работать в здание на улице Красноармейской. Тогда это еще была детская хирургическая больница. Стала рентген-лаборантом и в этой должности проработала до самой смерти. У нее 55 лет медицинского стажа.

Коллеги отмечают, что Наталья Пожидаева была человеком необычайной силы духа, всегда находила слова поддержки, не боялась трудностей.

- Поэтому в свои 75 она и осталась в поликлинике. Когда нагрузка на рентгенологов стала огромной, Наталья Федоровна не побоялась коронавирусной инфекции. Мы выражаем соболезнования родным. Она всегда останется в нашей памяти светлым и жизнерадостным человеком.

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