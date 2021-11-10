В Воронеже новая партия гастрольных переносов: ноябрьские представления – на весну 2022-го

Концерт Дениса Мацуева пока перенесли на декабрь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском концертном зале, где во время локдауна развернули Центр приема больных с подозрением на ковид, объявили о переносе ближайших гастрольных мероприятий.

Концерт коллектива «Кватро», планировавшийся 9 ноября, - на 19 февраля 2022 года. Stand Up Дмитрия Романова с 17 ноября перенесен на 6 марта 2022 года. Представление Юрия Куклачева с 14 ноября передвинули на 19 февраля 2022 года. Концерт Дениса Мацуева с 6 ноября перенесли на 17 декабря. Спектакль «Последний шанс» - на 28 декабря. Балет «Щелкунчик» с 19 ноября - на 19 апреля 2022 года. Спектакль «Когда ангелы шутят», планировавшийся 12 декабря, отменили.

В Event-Hall сообщили о переносе шоу «Женский стендап» с 26 ноября на 28 апреля 2022-го.