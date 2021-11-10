В Воронеже завершили капремонт сталинки с «летающей девочкой»

фото Фонда капремонта Воронежской области

В столице Черноземья капитально отремонтировали сталинку с «летающей девочкой» - дом на Депутатской, 11, который является объектом культурного наследия регионального значения в паре с домом №7. Это один из лучших по архитектурным характеристикам ансамблей Воронежа советского периода - яркий образец монументальной сталинской архитектуры, сочетающий в себе стилистику советского классицизма с элементами неоренессанса, неоклассицизма и конструктивизма. В декорации дома №11 использованы элементы коринфского и ионический ордеров. Лепные панно относятся к редким архитектурным композициям, сохранившимся на фасадах застройки сталинского периода.

- Проведенный в 2021 году капитальный ремонт позволил восстановить многие разрушившиеся элементы архитектурного декора и сохранить исторический облик здания. В доме заменили кровлю, модернизировали системы теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, - сообщили в Фонде капремонта Воронежской области.

Ансамбль из двух зданий с декором и элементами «мотивов ренессанса» на Депутатской начали строить в 1931 году проекту архитектора Неведрова. Дома использовались как общежития для рабочих воронежского завода №16. Во время войны здания пострадали в ходе боев за освобождение Воронежа от немецких оккупантов. В 1946 году дома восстановили, сохранив первоначальную объемно-пространственную структуру, но устроив новые кровли, над ризалитами полукруглых объемов надстроив башнеобразные возвышения, первоначально отсутствовавшие на зданиях. После этого дома передали возвратившемуся в Воронеж из эвакуации механическому заводу. В 1960-х, в разгар борьбы с культом личности, с панно дома №11 срубили фигуру вождя, в результате на панно осталась «парить» девочка, которую в первоначальном варианте Сталин держал на руках. Капремонт объектов делали в 1977 году.