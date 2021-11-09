В воронежских лесах завершается пожароопасный сезон

Прошли осадки и стало холодно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По решению управления лесного хозяйства области 10 ноября завершится пожароопасный период, действовавший с 1 апреля 2021 года. В ведомстве отметили, что лесопожарная обстановка стабилизировалась, в связи с началом дождливого периода и понижением температуры класс пожарной опасности снизился до минимального.

- Продолжительность пожароопасного сезона в этом году составила 224 дня, - рассказали в управлении лесхоза. - Из них в течение 96-ти дней в лесах области были установлены четвертый и пятый классы пожарной опасности – высокая и чрезвычайная.

По данным ведомства, с начала 2021 года на землях лесного фонда ликвидирован 41 лесной пожар общей площадью 606 га. В сравнении с 2020 годом пожаров стало меньше в 2,5 раза, а площади горельников сократилась в 2,8 раза.

- И это несмотря на крайне неблагоприятные с точки зрения пожарной опасности погодные условия, практически полное отсутствие дождей в течение летних месяцев и сильное иссушение лесной подстилки, - добавили специалисты.