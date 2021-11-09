В Воронежском театре кукол уволился директор, руководивший им более 20 лет

Владимир Сафонов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 ноября из Воронежского театра кукол уволился директор. Владимир Сафонов оставил должность по собственному желанию, сообщили в региональном департаменте культуры.

Владимир Сафонов руководил театром кукол с конца 90-х, потом ненадолго уходил на работу в департамент культуры и снова вернулся в театр в 2002-м. Ему удалось поработать еще с худруком Валерием Вольховским, признанным мастером кукольного дела, выдающимся режиссером. Сафонов был инициатором присвоения театру имени Вольховского после кончины мастера. Владимир Иванович внес большой личный вклад в развитие театра, был активным «продвигателем» труппы – и в России, и за рубежом. С ним труппа посетила множество не только отечественных, но и международных фестивалей и конкурсов (например, «Окно в Россию» (Испания), «Русенко» (Париж, Франция) и других), откуда неизменно привозила Гран-при и первые места.

С Сафоновым театр был удостоен премии Правительства России имени Волкова - в 2016 году, а также получил высшую награду Независимого театрального объединения «Зрительские симпатии» - серебряный Орден зрительских симпатий - «в знак любви и уважения и за большой вклад в развитие театрального искусства». В мае 2019 года театр совместно провел первый Международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского». Работа Владимира Ивановича была отмечена множеством наград, в том числе Почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм» в 2021 году. А также получил благодарственное письмо за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм от главы области.