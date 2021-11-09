В воронежском микрорайоне на парковке обстреляли машину

Страница сообщества «Жители Воронежа (мкр. Шилово)» в соцсети «Вконтакте»

Жители воронежского микрорайона Шилово написали в полицию заявление о порче имущества. Рано утром 9 ноября владелец одной из припаркованных на улице Междуреченской машин обнаружил повреждение заднего стекла. В нем образовалось небольшое отверстие, в котором застряла пуля от пневматического оружия.

- По камерам смотрели, не видно никого, - сообщают владельцы машины и просят помощи возможных очевидцев в поисках хулиганов.

Соседи потерпевших подтвердили, что на этой парковке подобные обстрелы происходят не впервые:

- Нам в крышу и капот попадали, - пишет одна из жительниц микрорайона в комментарии под сообщение в группе «Жители Воронежа (мкр. Шилово)» в соцсети «Вконтакте».