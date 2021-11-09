Воронежские школьники приняли участие в патриотической викторине о войне

В воронежской школе №13 в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» прошел онлайн-квиз «Великий год. Брест». Интеллектуальная командная викторина состояла из нескольких раундов. В ней приняли участие три команды юнармейцев отряда «13Подвиг» и одна команда «Волонтеры Победы».

Участники проверили свои знания о событиях первых дней Великой Отечественной войны, отвечая на вопросы об обороне Брестской крепости.

- Учитывая традиционную начитанность и патриотическую подготовленность подрастающего поколения, участникам не составляло больших усилий вспомнить дату присвоения Брестской крепости звания «Крепость-герой» ознаменовавшего 8 мая 1965 года признание величия ее героической обороны в июне-июле 1941 года, а также название операции советских войск по освобождению Белоруссии, - рассказали в управе Ленинского района. - Стратегическая наступательная операция Великой Отечественной войны «Багратион», проводившаяся 23 июня - 29 августа 1944 года названа в честь полководца, получившего известность в ходе Отечественной войны 1812 года, П.И. Багратиона. В ходе операции Красная Армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии, разгромив группу армий «Центр» Вермахта. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества.