Жителям Ленинского района Воронежа досрочно вернули воду

Фото предоставлено РВК-Воронеж

Пресс-служба воронежского водоканала соощила о досрочном завершении работ по переключению нового трубопровода на улице 9 января. Предполагалось, что воды не будет около суток. Но уже сейчас идет заполнение водовода, и в ближайшее время в квартиры горожан придет вода.

В водоканале рассказали, что использовали современные задвижки европеского качества австрийской компании. Для вращения этого вентиля достаточно силы одного сотрудника.

- А это значит - обслуживать такую задвижку будет проще, быстрее и легче, - добавили в пресс-службе РВК-Воронеж.