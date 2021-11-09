В Воронеже на остановках появились ящики с песком

Фото управы Центрального района

В ближайшие дни в Воронеже ожидается мороз и осадки. В преддверии зимнего сезона коммунальные службы завезли на улицы ящики с песко-соляной смесью. Их установили в местах, где чаще всего образуется наледь – на остановках, спусках-подъемах, путепроводах, у нагорных лесниц.

- Это позволит работникам комбината с выпадением первых осадков оперативно использовать смесь для обработки остановок общественного транспорта и близлежащего пространства, а также мест подъема и спуска еще до начала полномасштабной уборки не дожидаясь специализированной техники, - пояснили в управе Центрального района.

Продолжают завозить песок и на улицы частного сектора, расположенные на склонах. Этой смесью посыпать дороги по необходимости могут сами жители. Заявку на доставку песка можно подать в управу своего района по телефону отдела благоустройства.