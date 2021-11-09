В Воронеже «Автолайн+» оштрафовали за поездки без огнетушителя и ночную стоянку во дворах

В «Автолайн+» утверждают, что все нарушения уже устранили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района и городского ГИБДД проверили работу ООО ТК «Автолайн+». И обнаружили немало нарушений. Автобусы выезжали на маршрут с неисправностями, при которых перевозить пассажиров нельзя. Некоторые из шоферов оставляли машины на ночь прямо во дворах жилых домов. Кроме того, нарушался режим отдыха водителей.

- Прокуратура района возбудила в отношении исполнительного директора ООО ТК «Автолайн+» административное дело. Ему пришлось отвечать по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Мировой суд назначил этому должностному лицу штраф, - сообщили в прокуратуре Коминтерновского района.

Ситуацию со стороны транспортного предприятия прокомментировали его исполнительный директор Виктор Натаров:

- Неисправности были мелкие, у кого-то в автобусе не было аптечки, у кого-то был не заряжен огнетушитель. На 65-м маршруте допускали ночные стоянки. Были и водители, которые выбивались из графика и приезжали позже окончания рабочего дня. Сейчас все эти нарушения устранены.

О сумме штрафа Виктор Натаров не сказал, но отметил, что она была «приемлемая».