В Воронежскую область придет 10-градусный мороз

На этой неделе морозы будут только ночными Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области в ближайшие дни резко похолодает. Об этом сообщили в гидрометцентре. Самой холодной станет ночь со среды на четверг, 11 ноября, когда в отдельных районах ожидается понижение температуры до 10 градусов мороза.

В самом Воронеже ночные морозы будут, но значительно мягче, говорят синоптики. В ночь на среду и четверг термометры покажут минус четыре. Днем в течение недели будет небольшой плюс.

Непогоду обещают воронежцам и в предстоящие сутки. Вечером во вторник, 9 ноября, может пройти дождь и мокрый снег. Утром 10 ноября дороги и тротуары в этом случае станут очень скользкими. Будьте осторожны!