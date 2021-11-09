Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 16:28

В Воронежскую область придет 10-градусный мороз

Но пока только на одну ночь
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На этой неделе морозы будут только ночными

На этой неделе морозы будут только ночными

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области в ближайшие дни резко похолодает. Об этом сообщили в гидрометцентре. Самой холодной станет ночь со среды на четверг, 11 ноября, когда в отдельных районах ожидается понижение температуры до 10 градусов мороза.

В самом Воронеже ночные морозы будут, но значительно мягче, говорят синоптики. В ночь на среду и четверг термометры покажут минус четыре. Днем в течение недели будет небольшой плюс.

Непогоду обещают воронежцам и в предстоящие сутки. Вечером во вторник, 9 ноября, может пройти дождь и мокрый снег. Утром 10 ноября дороги и тротуары в этом случае станут очень скользкими. Будьте осторожны!