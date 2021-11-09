В Воронеже сотрудница Пенсионного фонда за вознаграждение подбавила трудовой стаж двум знакомым

Каждый из аферистов должен будет раскошелиться на сумму около 123 тысяч рублей. Фото: из архива «КП»

В Воронеже сотрудница Пенсионного фонда решила подзаработать, нарушив закон. В ноябре 2020 года она сделала липовые документы, якобы подтверждающие трудовой стаж ее двух знакомых, позволяющий рассчитывать на начисление пенсии. В итоге они незаконно получили правы на выплаты от государства. Со своей «благодетельницей» липовые пенсионеры тоже, само собой, поделились.

Однако совместную аферу вскоре разоблачили. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения. После окончания расследования его направили в суд. Сотрудники прокуратуры Воронежа, в частности, стали инициаторами трех исков о взыскании в казну материального ущерба. Он составил более 370 тысяч рублей.

Суд приговорил теперь уже бывшую сотрудницу Пенсионного фонда и ее знакомых к выплате этой суммы. Каждому придется раскошелиться примерно на 123 тысячи рублей.