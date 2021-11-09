Воронежский «Буран» проиграл четвертый матч подряд

Следующий матч «Буран» проведет 15 ноября в Ростове с местным одноименным клубом. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Накануне воронежский «Буран» в рамках ВХЛ уступил в Красноярске местному «Соколу» (2:4).

На 15-й минуте хозяева вышли вперед – отличился Дмитрий Цыганов. На 26-й минуте Сергей Шестаков закрепил перевес «Сокола» - 2:0. Но с интервалом всего в 29 секунд (на 28-й минуте) гости выправили ситуацию. Сначала большинство реализовал Даниил Мельников, а затем отличился Иван Лисин.

Впрочем, этот всплеск не повлиял на ход встречи. Еще до второго перерыва хозяева вновь повели в счете благодаря точному броску Никиты Михайлова – на 32-й минуте. А за 14 секунд до финальной сирены точку поставил Антон Гловацкий – 4:2 в пользу «Сокола».

Это уже четвертое кряду поражение воронежского клуба, чего с ними в этом сезоне еще не происходило. 1-го ноября наши земляки уступили новокузнецкому «Металлургу» (1:6), 3-го – «Омским Крыльям» (2:4), 6-го – ангарскому «Ермаку» (1:2, по буллитам).

- Конечно, усталость накопилась, - заявил после матча наставник воронежского клуба Михаил Бирюков. - Вчера на тренировке уже тревожно стало за состояние ребят. Все-таки сказывается тяжелая поездка. Мы, скажем так, попали в непростую ситуацию, поражения накладывают свой отпечаток. Сегодня было непросто: мы старались, хотели сыграть вторым номером на контратаках. Что-то получилось, что-то нет. Ребята старались до конца, но, к сожалению, проиграли. Слава Богу, эта поездка закончилась. Едем обратно домой, чтобы все осмыслить и с новыми силами двигаться дальше.

После вчерашнего игрового дня наши земляки занимают 22-е место с 18-ю очками. В ТОП-3 входят питерские «Динамо» (36) и «СКА-Нева» (35), а также «Югра» (34).

Следующий матч «Буран» проведет 15 ноября в Ростове с местным одноименным клубом (11-е место, 26 очков).