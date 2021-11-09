Жительница Воронежа заплатила за несуществующую посуду девять тысяч рублей

После завершения операции злоумышленница пообещала в течение семи дней отправить товар, но вскоре заблокировала доступ потерпевшей к своей странице. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В августе этого года в один из отделов полиции Воронежа обратилась 45-летняя местная жительница, пострадавшая от виртуального мошенничества.

На странице одной из социальных сетей внимание потерпевшей привлек аккаунт с большим ассортиментом посуды. В результате представитель интернет-магазина заверила покупательницу, что товар будет отправлен после внесения всей суммы стоимости заказа. Продавец отправила реквизиты банковской карты, на которую было необходимо перевести денежные средства.

После завершения операции злоумышленница пообещала в течение семи дней отправить товар, но вскоре заблокировала доступ потерпевшей к своей странице. Женщина обратилась за помощью в полицию. Причиненный ущерб составил девять тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу при взаимодействии с коллегами из Нижегородской области установили личность и местонахождение подозреваемой в совершении данного преступления. Ею оказалась 25-летняя жительница Нижнего Новгорода. Оперативники задержали аферистку и доставили в отдел полиции, где она во всем созналась.

- Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.