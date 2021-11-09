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Общество9 ноября 2021 15:02

Президент назначил новых руководителей двух районных судов Воронежской области

Кроме того, перестала быть вакантной должность заместителя председателя одного из судов Воронежа
Олег КУЗНЕЦОВ
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В судейском корпусе Воронежской области - большие кадровые изменения.

В судейском корпусе Воронежской области - большие кадровые изменения.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В понедельник, 8 ноября, по указу Президента России новые назначения получили пять судей. При этом двое из них отправились на руководящие должности в районы Воронежской области. Так, теперь уже экс-судья Коминтерновского суда Михаил Федосов стал председатель Рамонского районного суда. Еще одно назначение получил «варяг». Бывший заместитель председателя Волжского райсуда Саратовской области Михаил Новиков возглавил Новохоперский районный суд. Стоит напомнить, что нынешний председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов еще не так давно был земляком Новикова, когда руководил Саратовским облсудом.

Кроме того, получил повышение судья Железнодорожного райсуда Евгений Золотых. Он стал заместителем председателя Левобережного районного суда.

Новые назначения получили два мировых судьи. Владислав Симаков перешел работать в Калачеевский районный суд. А Елена Шурухина теперь работает судьей в Коминтерновском райсуде.