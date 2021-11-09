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Общество9 ноября 2021 15:16

Прокуратура потребовала отремонтировать разбитую дорогу в воронежском райцентре

Предписание выдали чиновникам Острогожска
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Острогожская межрайонная прокуратура потребовала от администрации города Острогожска провести ремонт дороги на улице Краснознаменной. Проверка ведомства выявила, что состояние покрытия создает угрозу для жизни и здоровья людей: имеются дефекты в виде изменения поперечного профиля и образования неровностей проезжей части, просадки грунта, препятствующие безопасному движению транспортных средств с разрешенной скоростью.

Поскольку досудебные меры не принесли результата, прокуратура направила иск в суд о понуждении администрации к проведению ремонта.