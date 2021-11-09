Прокуратура потребовала отремонтировать разбитую дорогу в воронежском райцентре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Острогожская межрайонная прокуратура потребовала от администрации города Острогожска провести ремонт дороги на улице Краснознаменной. Проверка ведомства выявила, что состояние покрытия создает угрозу для жизни и здоровья людей: имеются дефекты в виде изменения поперечного профиля и образования неровностей проезжей части, просадки грунта, препятствующие безопасному движению транспортных средств с разрешенной скоростью.

Поскольку досудебные меры не принесли результата, прокуратура направила иск в суд о понуждении администрации к проведению ремонта.