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Происшествия9 ноября 2021 14:38

Воронежская пенсионерка отдала мошенницам 150 тысяч рублей для их «очищения»

Сейчас полиция ищет аферисток
Алексей СЕРГУНИН
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Суммарно за минувшие сутки жертвами мошенников стали 12 жителей региона.

Суммарно за минувшие сутки жертвами мошенников стали 12 жителей региона.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 82-летней местной жительницы, пострадавшей от противоправных действий аферисток.

Вчера на улице Баррикадной к пенсионерке подошли две неизвестные ей женщины и сообщили, что на нее наложили порчу, но есть возможность исцеления. Для совершения магического ритуала лжецелительницы попросили принести им все наличные денежные средства, имеющиеся в доме у пенсионерки.

Потерпевшая передала незнакомкам около 150 тысяч рублей якобы для их «очищения». Неизвестные положили деньги в полиэтиленовый пакет, после чего удалились, пояснив старушке, что деньги срочно необходимо «отмолить» в церкви. Мошенницы обещали женщине вернуть наличность к концу дня, однако, к 22:00 они так и не появились, после чего пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а мошенницам грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Суммарно за минувшие сутки жертвами мошенников стали 12 жителей региона. Общий ущерб составил свыше 730 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность при осуществлении манипуляций с денежными средствами, при осуществлении финансовых сделок с неизвестными лицами, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе и в интернете, не поддаваться на провокации злоумышленников, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.