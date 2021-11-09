Руководителя воронежской УК оштрафовали на 50 тысяч за отсутствие счетчика воды в многоэтажке

Прокуратура Новоусманского района выявила нарушение в работе ООО «Жилкомэнерго». А ходе проверки установлено, что в многоквартирном доме по улице Полевой райцентра нет общедомового прибора учета горячего водоснабжения, что могло повлечь нарушение жилищных прав граждан.

За нарушение директор УК поплатился штрафом в размере 50 тысяч рублей. Зато вскоре после этого компания устранила все нарушения.

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