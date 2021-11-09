Прокуратура проводит проверку по факту аварии на водопроводе в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская прокуратура заинтересовалась аварией на стройплощадке, из-за которой без воды остались жители Ленинского района. Напомним, 7 ноября экскаватор повредил трубу диаметром 300 мм на улице Ворошилова при проведении земляных работ. В результате аварии прекратилась подача воды в дома по улицам Революции 1905 года, Красноармейской, Кольцовской и Ворошилова.

Сейчас сотрудники водоканала устраняют последствия ЧП. К жилым домам организован подвоз воды.

- Прокуратурой города проводится проверка деятельности ООО «РВК-Воронеж» в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи холодной воды при устранении коммунальной аварии, - отметили в прокуратуре. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В водоканале уточнили, что поврежденная линия трубопровода не находится на балансе предприятия т им не обслуживается.

- По согласованию с администрацией Воронежа РВКоказывает содействие в устранении последствий указанной аварии, с привлечением специалистов и техники. Бригады водоканала будут находиться на объекте до момента запуска восстановленной линии в работу, - пояснили в пресс-службе водоканала.