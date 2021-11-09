В Воронежской области задержали грабителя, избившего девушку

Совершившего разбойное нападение в Поворино мужчину поймали в Ивановской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Поворинскому району задержали 36-летнего местного жителя сначала избившего девушку, а затем открыто похитившего у нее 12 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что поздним вечером 1 ноября этого года в Поворино 22-летняя местная жительница возвращалась домой после рабочего дня. Она проходила мимо курящего на обочине дороги мужчины, который направился за ней. Пройдя сто метров, незнакомец догнал ее и предложил помочь донести сумки, на что она ответила отказом.

После нескольких повторных предложений мужчина спросил, есть ли у нее деньги. Получив отрицательный ответ, он ударил девушку в область лица, отчего она упала, после продолжил наносить ей множественные удары в область головы и туловища. В этот момент потерпевшая согласилась отдать деньги, достала из сумки кошелек. Злоумышленник достал из кошелька 12 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она назвала стражам порядка приметы нападавшего. По указанным приметам стражи порядка узнали в нем неоднократно попадавшего в поле зрения полиции 32-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение имущественных, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков преступлений.

Вскоре стражи порядка выяснили, что подозреваемый спешно покинул регион и отправился в Ивановскую область. Там-то его и задержали, после чего доставили в Поворинский район для проведения следственных действий.

- Теперь ему грозит лишения свободы на срок до семи лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.