Две новых гостевых хаты появятся в ландшафтном парке Воронежской области "Ломы"

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

Завершается строительство двух новых гостевых домов – «Хата на ветру» и «Хата на воде» в Ломовском парке Воронежской области. Ранее здесь уже появились «Хата на отшибе», «Хата на краю» и «Хата на бугре». Говорящие названия новым строениям в соответствии с их месторасположением придумывает коллектив БУВО «Ломовской природный ландшафтный парк» во главе с директором Василием Козловым.

- Гостевые домики возведены из экологически чистых строительных материалов, в основном из дерева, – рассказал Василий Викторович. - Каждый из них представляет собой стилизованную мазанку, к каждому проведены необходимые инженерные коммуникации. Внутри располагаются спальня, кухня-гостиная, санузел, техническое помещение, терраса и тамбур. В домиках смогут разместиться семьи или компании от двух до шести человек. Территорию возле каждого строения мы обязательно благоустроим: высадим саженцы деревьев и кустарников. К новому году гостей нашего парка порадуют новые домики – просторные, уютные, теплые.

В этом году в рамках благоустройства в Ломах проложили 200 погонных метров дорожек из природного камня. Но на этом дружный и творческий коллектив останавливаться не планирует. Среди очередных идей, которые ждут своего воплощения - подвесной мост через весь водоем, оформление входной группы для Лесной экотропы и цифровизация этого объекта.