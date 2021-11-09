В период локдауна в Воронеже вдвое сократился пассажиропоток

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский перевозчик ООО «АТП-1» подвел итоги работы в период локдауна. Как и во многих других сферах обслуживания, здесь произошло заметное снижение выручки. Так, за время нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) она сократилась практически вдвое.

- В сравнении с пассажиропотоком сентября и октября, который и без того был ниже аналогичных показателей прошлых лет, востребованность общественного транспорта среди воронежцев упала на 40-50%, - сообщили в компании.

Несмотря на тенденцию к сокращению пассажиропотока, руководство АТП сохранило объем выпускаемых на линию автобусов на высоком уровне для безопасности горожан в период тяжелой эпидемиологической ситуации.